Destaques 03/05/2021 11:08 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Idoso sofreu tentativa de homicídio na noite de domingo Foto: Divulgação O caso foi registrado por volta das 20h no bairro Vila Nova, em Alta Floresta. O homem de 61 anos foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada sentada no meio fio, consciente, com ferimento de arma de fogo, sinais de entrada e saída do projétil, na região do serrátil anterior (músculo localizado nas paredes laterais do tórax, estendendo se das costelas à escápula).

Polícia Militar foi acionada para registro da ocorrência de homicídio tentado. Não há informações sobre o que teria motivado o crime e se há suspeito.

