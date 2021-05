Destaques 04/05/2021 10:35 Eliza Gund I Nativa News Nova Bandeirantes: Motociclista sofre fratura exposta em acidente de trânsito com caminhão Foto: Reprodução O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (03) envolvendo uma motocicleta Pop e um caminhão, a motociclista foi transferida para o Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta diante a gravidade dos ferimentos.

Conforme registro da Polícia Militar, o irmão da vítima, mulher de 25 anos, relatou que ela seguia na Avenida Rio Grande do Sul por volta das 10h da manhã, em sentido contrário na mesma avenida seguia o caminhão Mercedes-Benz. Na esquina com a Rua Rondônia a motociclista foi realizar a conversão e acabou batendo no caminhão.

Com o choque no caminhão a mulher acabou caindo em baixo da roda dele. A vítima sofreu fratura exposta, o motorista do caminhão acionou a ambulância aguardando o socorro. No hospital o médico prestou os primeiros atendimentos, identificando um traumatismo craniano, encaminhando a mulher para o Hospital Regional em Alta Floresta.

