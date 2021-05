Destaques 04/05/2021 11:00 Eliza Gund I Nativa News Paranaíta: Homem é detido após disparo de arma de fogo em via pública Foto: Divulgação O caso foi registrado na noite de ontem (03) no bairro Cohab, o suspeito foi identificado e detido com uma arma de fogo e 15 munições.

A guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local após denúncia anônima de que um homem estava realizando disparos em via pública. O denunciante repassou as características do suspeito e suas vestes.

O homem foi identificado e abordado, em sua posse foi encontrada a arma, um revólver calibre .38 municiado com seis munições intactas, em seu bolso haviam mais seis munições intactas e ainda três munições calibre .9mm. Indagado sobre a denúncia de disparos, o homem confirmou ter efetuado dois disparos e jogado fora as cápsulas.

Diante a situação o suspeito foi detido, boletim de disparo e posse ilegal de arma de fogo registrado e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

