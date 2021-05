Destaques 05/05/2021 06:51 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Embriagado, jovem é preso após tentar esganar própria mãe Foto: Ilustração O caso foi registrado no bairro Bom Pastor, a vítima foi socorrida por terceiros que acionaram a Polícia Militar. O suspeito de 22 anos foi detido, recebeu atendimento médico e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

A Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que reside na mesma casa que a vítima, uma mulher de 48 anos. No local as testemunhas do ocorrido relataram que o jovem havia ingerido bebida alcoólica e que em determinado momento avançou contra a mãe, pegando no pescoço tentando esganar ela, dizendo que iria lhe arrancar a cabeça. Terceiros interferiram na ação.

Com a chegada da guarnição o suspeito foi detido, a mãe não quis representar formalmente contra o filho. Diante os fatos o suspeito foi levado para atendimento médico e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

