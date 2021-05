Destaques 05/05/2021 08:16 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido após ofender militares durante abordagem "um bando de babacas" Foto: Nativa News Durante rondas na Avenida Ariosto da Riva, próximo a prefeitura municipal, o suspeito de 53 anos foi avistado seguindo com seu veículo pela calçada, ao ser abordado apresentou resistência e desobediência as ordens emitidas pela Polícia Militar.

Mesmo antes da abordagem o suspeito dizia a guarnição que era trabalhador, que não poderia ser fiscalizado. Ao ser abordado durante a checagem dos documentos, o homem se alterou reforçando a questão de ser trabalhador xingando os militares dizendo que eram "um bando de babacas". O suspeito continuou os xingamentos, provocando os militares para que atirassem contra ele.

Diante os fatos o homem foi algemado para conter os ânimos, o boletim de desobediência e resistência registrado e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

