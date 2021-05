Destaques 05/05/2021 19:25 Lidiana Cuiabano | Detran-MT Detran-MT retoma atendimento presencial em todo Estado A prioridade inicial do atendimento será os cidadãos que já estavam agendados antes do fechamento temporário das unidades - Foto por: Christiano Antonucci/Secom-MT Em atendimento ao decreto estadual nº 931, de 04 de maio de 2021, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que irá retomar o atendimento ao público em todo Estado a partir de quinta-feira (06.05). A prioridade dos atendimentos será os cidadãos que já estavam com o atendimento agendado antes do fechamento temporário das unidades. Esses cidadãos devem ficar atentos aos meios de contato informados no ato do agendamento, pois será através deles que as unidades entrarão em contato para informar a nova data e horário para o atendimento. O Detran-MT irá atender os agendados dentro de um quantitativo que não cause aglomeração de pessoas nas unidades. Novos agendamentos serão reabertos no site da Autarquia após o atendimento das demandas dos cidadãos que já estavam agendados. O Detran-MT reforça ainda que o atendimento presencial será exclusivamente para os serviços que não estiverem disponíveis na modalidade online, no site do Detran (www.detran.mt.gov.br) ou no aplicativo MT Cidadão, evitando assim aglomerações e deslocamento do cidadão de forma desnecessária a qualquer unidade da autarquia. As coletas de imagem e biometria serão retomadas em todas as unidades do Detran sem agendamento prévio, ficando a critério da chefia de cada unidade a organização da coleta, considerando a capacidade de atendimento da demanda, possibilitando aos credenciados e autoescolas dar continuidade aos cursos e exames teóricos e práticos. Prova teórica e prática A aplicação das provas teóricas terá início imediato e as provas práticas de direção serão retomadas em todo Estado a partir do dia 10 de maio. Inicialmente a aplicação dos exames práticos será para a categoria A (moto) e mudança de categoria C, D e E. O Detran-MT irá comunicar os Centros de Formação de Condutores, ainda na quinta-feira (06.05), sobre a abertura de turmas. O candidato deverá procurar a sua autoescola para que faça o agendamento das suas provas junto ao Detran-MT. Atendimento Para garantir a segurança dos usuários e servidores durante o atendimento presencial, o Detran-MT segue todas as recomendações dos órgãos de saúde na prevenção do COVID-19, como assepsia com uso de álcool 70%, uso de máscaras e luvas, distanciamento mínimo de 1,5 metro, visando reduzir os riscos de propagação do vírus.

Voltar + Destaques