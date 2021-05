O procurador Jurídico da prefeitura de Alta Floresta, Dr. Kleber Coutinho, afirmou em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, na manhã desta terça-feira, 4, que a prefeitura estava negociando com Dejair Francisco dos Santos [o Dejinha], denunciado de, supostamente, ter desviado recursos do município, a devolução dos valores. Porém, o acusado mudou de posicionamento com a repercussão que o caso teve após ser noticiado na imprensa.



Dr. Kleber disse que a prioridade do município era recuperar os valores que foram desviados. Porém, com a mudança de postura de Dejinha, a prefeitura procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência, mas constatou que alguém [que não foi identificado] já havia registrado um BO anonimamente.



“A prefeitura estava fazendo um levantamento dos valores que foram desviados e estávamos negociando com ele. Mas com as notícias que foram divulgadas, ele falou que agora a conversa é com o advogado dele. Como já tem um BO, vamos fornecer documentos para a polícia, o inquérito irá investigar e o caso ficará a cargo da justiça”, explica.



Dejair Francisco dos Santos foi nomeado chefe da Rodoviária e do Cemitério de Alta Floresta no início da administração municipal do atual prefeito, Chico Gamba. E durante o período em que ficou no cargo, segundo as informações da Procuradoria Jurídica da prefeitura de Alta Floresta, teria desviado cerca de R$ 37 a 38 mil, dinheiro proveniente das taxas de embarques paga pelas empresas de transporte de passageiros que atuam no município.



“Falaram em R$ 50 mil, mas este valor foi o que seria arrecado no período em que ele esteve no cargo. Houve recolhimentos e o que foi desviado foram cerca de R$ 38 mil!”, observa Dr. Kleber. Segundo o Procurador, a prefeitura de Alta Floresta já tinha se atentado para a diminuição na arrecadação da Rodoviária. Diante desta constatação, encaminhou ofício para as empresas, e com a resposta, teve a confirmação que estava havendo desvio de dinheiro.



“Temos provas que houve desvio. Já tinha denúncia do que estava ocorrendo. Conversamos com o acusado e ele confessou verbalmente que estava se apropriando do dinheiro e tinha concordado em devolver os valores para a prefeitura. Agora, como ele mudou de posicionamento, depois das notícias que foram divulgadas, é a justiça que vai resolver. Mas a prefeitura irá colaborar com as provas e documentos”, assegura Dr. Kleber.