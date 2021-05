Destaques 06/05/2021 15:30 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Três veículos se envolvem em acidente na MT-208 próximo a IFMT Foto: Divulgação O acidente que envolveu três veículos foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (05) na rodovia MT-208, próximo a sede do Instituto Federal de Mato Grosso. Apenas danos materiais, nenhum dos envolvidos sofreu lesões.

Conforme registro da Via Brasil, o motorista do caminhão relatou que seguia na rodovia sentido a Alta Floresta, quando percebeu que a caminhonete S-10 reduziu para passar o quebra molas, não conseguindo parar o caminhão em tempo, estava carregado, acabou atingi a parte traseira da caminhonete.

Com o impacto a caminhonete foi lançada atingindo uma caminhonete F-250 que seguia na frente. Apesar dos danos, não houve necessidade de interdição da pista.

O acidente também foi registrado pela Polícia Militar.

