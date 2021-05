Destaques 07/05/2021 07:49 Eliza Gund I Nativa News Homem deixado em região de mata após ser espancado durante assalto em Alta Floresta Foto: Reprodução O caso aconteceu na noite de ontem (06), o homem recobrou a consciência e pediu socorro no frigorífico, localizado na rodovia MT-208, durante a madrugada. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atenderam a vítima, que relatou ter sido “sequestrada” por quatro homens, sofreu ferimentos na cabeça e teve a motocicleta e pertences pessoais levados. Para a Polícia Militar a vítima, homem de 28 anos, relatou que estava com sua motocicleta no bairro Cidade Bela por volta das 19h quando foi surpreendido por quatro homens que estavam em carro branco. Sem dizer nada o quarteto iniciou agressões com golpes de coronha e o colocou no interior do veículo, onde as agressões continuaram até que a vítima desmaiou. A vítima relatou que recobrou a consciência em uma mata, por volta das 02h30 na madrugada desta sexta-feira (07), quando conseguiu chegar até o frigorífico e pedir ajuda. O homem reclamava de dores pelo corpo, além de ter ferimentos na cabeça. Na ação foram levadas sua carteira com documentos pessoais, um aparelho celular que não sobre precisar a marca e modelo, e uma motocicleta Titan de cor vermelha modelo 2008, que também não recordava da placa.

