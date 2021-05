Destaques 07/05/2021 08:26 Lindomar Leal/Assessoria Projeto do vereador de Alta Floresta cria o diploma “Aluno Nota Dez” Foto: Reprodução Os estudantes do ensino fundamental e médio das redes de ensino estadual e municipal de Alta Floresta, que ao final de cada ano letivo obtiverem os melhores resultados de suas respectivas séries, serão homenageados com o diploma “Aluno Nota Dez”. É isso que prevê o projeto de lei apresentado pelo vereador Douglas Teixeira (PSC) na Câmara Municipal. Para ser homenageado com tamanha honraria, o estudante deverá ter a maior média global, havendo empate, o critério utilizado será o de maior nota na disciplina de português, matemática e maior frequência e, se persistir o empate, será efetuado sorteio e selecionado dois alunos nota dez. O diploma será impresso exclusivo para a homenagem contendo o brasão do município, o nome do aluno, a série que estuda, o nome da escola, filiação, além da homenagem que será prestada. A propositura também prevê que no verso do diploma constarão dados referentes ao registro escolar e parecer descritivo sobre o desempenho do aluno referente à área cognitiva, afetiva, psicomotora, que serão preenchidos pela escola e assinado pela direção, pelo professor e pelo secretário ou secretária de educação da época. O diploma também conterá o número e página do livro em que será registrado. O diploma “Aluno Nota Dez” será considerado em concursos de títulos no âmbito dos órgãos da administração pública municipal e os alunos escolhidos serão homenageados em ato solene, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, no encerramento do ano letivo municipal. Vereador Douglas explica que a proposta visa principalmente incentivar o desenvolvimento dos alunos no conhecimento e no convívio na escola. “Com a implementação deste projeto, acreditamos que os alunos se sentirão melhor no seu cotidiano, transformando a escola em lugar mais agradável, criando novas perspectivas em relação ao estudo. O rendimento será melhorado em todos os âmbitos da escola, bem como ter objetivo de conscientizar o estudante de que ele é importante e indispensável na valorização e preservação do ambiente escolar, bem como, tornar-se protagonista dessa cultura, a fim de assegurar um futuro melhor a todos nós e das gerações futuras”, frisou Douglas Teixeira. Para o vereador, a homenagem vai estimular mais alunos a praticar o hábito de estudo, resgatando valores como: responsabilidade, interesse e empenho que resultarão em uma melhora na qualidade de ensino e aprendizagem, refletindo em uma perspectiva de um futuro melhor para os alunos e para as escolas. O projeto de lei está em tramitação no Poder Legislativo e será analisado pelas comissões permanentes antes de ser deliberado pelo soberano plenário.

