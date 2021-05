Destaques 08/05/2021 04:20 Volney Albano I Assessoria de Imprensa Alta Floresta adquiri micro-ônibus para saúde com R$ 300 mil de emenda da deputada Rosa Neide A deputada federal Professora Rosa Neide (PT) destinou emenda de R$ 300 mil para o município de Alta Floresta fazer a compra de um veículo para transporte de pacientes. A prefeitura entrou com contrapartida de R$ 100 mil e fez a aquisição do micro-ônibus, que está sendo exposto nesta sexta-feira (07), em frente à prefeitura municipal. A vereadora Professora Ilmarli Teixeira (PT) destacou a ação da deputada, em prol da melhoria da saúde pública do município. “A deputada Rosa Neide indicou essa emenda em 2020, que possibilitou à prefeitura fazer a compra do micro-ônibus que está sendo exposto hoje à população. Essa ação é muito importante para garantir o transporte dos pacientes que precisam fazer tratamento de saúde em outros municípios. Alta Floresta agradece por essa importante ação da deputada”, disse a vereadora. Professora Rosa Neide agradeceu à vereadora e destacou o trabalho conjunto em benefício da população do município. “A destinação dessa emenda para compra do micro-ônibus atende à solicitação da companheira Ilmarli e da militância do Partido dos Trabalhadores. É muito gratificante saber que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão contar com esse veículo para transportá-los, quando estiverem em tratamento médico em outras cidades”, destacou Rosa Neide. A deputada informou que continuará destinando recursos para investimento em Alta Floresta.

