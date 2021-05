Destaques 08/05/2021 06:37 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta: Projeto que abre espaço à participação popular tem parecer jurídico contrário O projeto de Lei abre espaço para a sociedade dar opinião sobre as matérias em tramitação na Câmara Municipal Está em tramitação o projeto de Lei 005/2021 que institui consulta pública sobre proposições em tramitação na câmara municipal de Alta Floresta, de autoria do vereador Vereador Darli Luciano da Silva (Podemos). O projeto de Lei visa colocar todas as proposições envidadas pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, em consulta pública no mesmo momento da apresentação as Comissões, no portal da Câmara [site]. Ou, em caso de Regime de Urgência e Urgência Especial, da apresentação aos vereadores. Na justificativa do projeto é enunciado o interesse da população em participar de forma ativa nas discussões das matérias em tramitação na Câmara Municipal, bem como facilitar o acesso da população as informações e discussões pertinentes as propostas apresentadas, sejam de autoria do executivo ou legislativo Outro fator relevante explícito na justificativa do projeto é em relação ao pensamento dos eleitores em relação aos eleitos. “Por outro lado, temos os representantes eleitos do povo, que muitas vezes não tem meios para saber o que seu eleitor está realmente pensando sobre determinados assuntos postos em discussão na Câmara Municipal”, relata o vereador Luciano na justificativa. “Pensando nisso propomos como meio de viabilizar a participação direta dos cidadãos nas atividades da Casa, no caso manifestando sua opinião sobre proposituras em trâmite. Esse Projeto de Lei fortalece a aproximação da sociedade com a Câmara Municipal”, argumenta. PARECER JURÍDICO – Inusitadamente, apesar de ser uma matéria que traz transparência e abre acesso à participação da sociedade nas ações da Câmara Municipal, o projeto recebeu parecer jurídico contrário da assessoria jurídica da Câmara de Alta Floresta. O parecer do assessor jurídico diz que o projeto afronta o Regimento Interno. “O presente Projeto de Lei padece de vícios regimentais ou legais, afrontando o Regimento Interno dessa Casa, vislumbrando-se assim impedimento legal quanto a tramitação do Projeto de Lei em questão, eis que não atende aos dispositivos que regem a matéria constante no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Alta Floresta”, diz o parecer, assinado pelos advogados, Samara C. Hammoud Costa e Giovani Beto Rossi.

