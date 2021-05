Destaques 08/05/2021 13:57 Só Notícias/Luan Cordeiro Alta Floresta: Autorizados mais de R$ 660 mil para pavimentação no bairro Panorama foto: Só Notícias/arquivo As obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais serão na avenida Francisco Assis Leal e na rua das Mangueiras, localizadas no bairro Panorama. A licitação, na modalidade tomada de preços, prevê investimento superior a R$ 660,5 mil. Não consta a extensão total. A vigência do contrato será de 12 meses, enquanto o prazo para execução dos trabalhos é de quatro meses, contados a partir da assinatura do vínculo contratual entre a prefeitura e a licitante. A escolha da empresa será no próximo dia 20. Do valor total, cerca de 90,82% são provenientes de recursos do Ministério do Desenvolvimento Econômico (R$ 600 mil). Já mais de R$ 60,5 mil correspondem a contrapartida da prefeitura, cerca de 9,1% do total. Conforme Só Notícia já informou, no final do último mês houve licitação para execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na avenida Liberdade, localizada no bairro Jardim Renascer, com extensão é superior a 4,1 mil metros quadrados. O investimento é de R$ 386,3 mil.

