Destaques 09/05/2021 07:07 Assessoria de Comunicação Ativista e Defensora LGBT em MT Consegue na Justiça cirurgias para readequação de sexo Justiça determina liminarmente que Unimed autorize procedimentos cirúrgicos para defensora LGBT Foto: Rafaela Crispim/Arquivo pessoal A Ativista e Defensora de Direitos Humanos conseguiu mais vitória, uma liminar judicial na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT que determina que a Unimed autorize/custeie as cirurgias a que a ativista precisa se submeter para sua recuperação, permitindo/cobrindo inclusive as despesas que se fizerem necessárias, dentro do prazo de 05 (cinco) dias de sua intimação, sob pena de multa diária caso haja descumprimento no valor de um mil reais. Na ação, a ativista informou que é usuária da Unimed Norte do MT, estando adimplente com as mensalidades de seu plano. Aduz ainda que precisa se submeter as cirurgias de Resignação Sexual e Cirurgias Faceais de urgência. De acordo com o laudo multidisciplinar, a realização dos procedimentos é de suma importância para a manutenção e qualidade de vida da ativista. Em razão da negativa do plano, requereu judicialmente a condenação liminar e definitiva da empresa a custear/autorizar a realização das cirurgias, sob pena de aplicação de multa diária. A juíza de direito Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo deferiu a liminar pelo fato dos seus requisitos estarem presentes no caso. “ (...) No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo laudo multidisciplinar e da negativa de cobertura dos procedimentos, de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de saúde da requerente, e a necessidade de se submeter ao tratamento indicado pela equipe multidisciplinar que a acompanha desde 2015, sendo abusiva, a princípio, a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados, sob o argumento de ainda estar em período de carência contratual. (...)“ Por fim, ela entendeu que o fundado receio de dano irreparável fica configurado na medida em que a autora se encontra em perigo de vida por conta da negativa procedida pela Unimed. Procurada a defesa da Ativista, Dra. Rafaela Borensztein, do Rio de Janeiro, comemorou a decisão, informou ainda que a demanda está apenas começando e que há muito ainda a ser discutido. Contudo, ressalta que, a vitória da Ativista abre novo precedente no estado do Mato Grosso e até mesmo no país.

