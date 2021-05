Destaques 09/05/2021 07:15 Jornal Mato Grosso do Norte Secretaria estadual entrega cartão Ser Emergencial em Alta Floresta Durante os 5 meses, 100 mil famílias contempladas receberão receber R$ 150,00 por mês A secretária estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, esteve na manhã desta quinta-feira em Alta Floresta para entregar cartões do Ser Emergencial para famílias carentes. A solenidade foi realizada na Escola Municipal Jardim das Flores, na avenida Bom Pastor, no bairro Cidade Alta.

Rosamaria disse que estava em Alta Floresta representando o governador Mauro Mendes e a primeira dama Virgínia Mendes, idealizadora do projeto. “É um programa que vai atender 100 mil família no Estado, com investimento do governo do Estado de 70 milhões em 5 meses. Inicialmente o programa foi pensado para três meses, mas o senador Jayme Campos colocou uma emenda de mais R$ 15 milhões e o governador colocou mais 15 e agora serão 5 meses”, disse a secretária.

Conforme ela, durante este período, as famílias receberão ajuda do governo para que possam superar o momento difícil em função da pandemia da covid19. “Se a pandemia mata, a fome também mata. Vivemos num estado tão rico, mas temos hoje em Mato Grosso, 381 mil pessoa que vivem em situação de extrema pobreza. Pessoas que ganham até R$ 70,00 per capta”, pontua.

Durante os 5 meses, as famílias contempladas irão receber R$ 150,00 por mês. Poderão utilizar exclusivamente para a alimentação. Não pode ser usada para a compra de tabaco, bebidas alcoólicas e cosméticos. O governo fez o cadastro dos Cartões em supermercados da cidade. “Neste supermercado as pessoas podem passar o cartão e comprar o alimento necessário. O cartão leva dignidade para as pessoas. É diferente de ganhar uma cesta básica. Com o cartão, a pessoa vai ao supermercado comprar aquilo que está precisando”, disse Rosamaria.

O prefeito Chico Gamba disse que o projeto é importante para Alta Floresta, e irá auxiliar as famílias carentes. “Queremos agradecer o governo do Estado, a primeira dama, a secretária Rosemaria que veio representá-los, nesta ação bonita para atender as pessoas que

necessitam”, disse o prefeito.

Voltar + Destaques