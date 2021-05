Destaques 09/05/2021 10:02 Eliza Gund I Nativa News Após discussão em uma pizzaria, homem acaba ferido e foge do hospital em Alta Floresta O caso foi registrado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (08). Foto: Reprodução A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 22h50 para atender um homem que estava ferido na cabeça. Após discussão com uma mulher, esta arremessou um copo de vidro que atingiu a parte frontal da cabeça do homem de 56 ano. O homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, para atendimento médico.

Conforme registro da Polícia Militar, o caso foi relatado por um militar que estava de folga. O militar relatou que estava na pizzaria quando percebeu a discussão entre o homem e uma mulher, que revidou a ação do homem lançando um copo contra o agressor. A mulher e o esposo foram levados para a Central de Operações da Polícia Militar para registrar o ocorrido.

O homem foi procurado pela guarnição da Polícia Militar no hospital. Enfermeiros informaram que o homem recusou atendimento e fugiu da unidade hospitalar.

Voltar + Destaques