Destaques 10/05/2021 14:57 Redação I Nativa News Jiboia de 2 metro é resgatada em lavanderia de residência em Alta Floresta Após ter sido capturada sem ferimentos, a serpente foi solta numa região de mata. Foto: Divulgação Uma jiboia de dois metro de comprimento foi resgatada ontem, na rua H-4, na região central de Alta Floresta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o réptil estava na lavanderia da residência, quando foi encontrada pelos proprietários da casa. De acordo com os bombeiros, a serpente foi retirada com equipamento apropriado e foi solto em uma área de mata, distante do perímetro urbano. Jiboia A jiboia é uma cobra que pode chegar até 4m de comprimento, sendo a cauda curta e menor que 15% do comprimento do corpo. Para alimentar-se, mata as presas por constrição, enrolando-se na presa, apertando-a firmemente, até que sinta com o corpo que a respiração e os batimentos cardíacos do animal cessaram. A jiboia abre então a boca e engole a presa inteira, pois as cobras não possuem dentes para mastigar o alimento.

