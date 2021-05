Destaques 10/05/2021 17:00 Redação I Nativa News Alta Floresta: Após 41 dias internado em UTI , jornalista Clay Junior recebe alta Foto: Divulgação Clay foi internado no último dia 30 de março, evoluiu ao coma e chegou a ser entubado no período em que esteve na UTI, passando pelo quadro gravíssimo. Nesta segunda-feira (10) deixou a UTI sob aplausos e agradecimentos.

O jornalista ainda recebeu um bolo de aniversário com direito a canção de parabéns, por ter passado o aniversário, em 03 de abril, internado.

Em todos boletins médicos emitidos e compartilhados por familiares e amigos era demonstrado a força de vontade em vencer a covid-19 que Clay possuia, podendo neste dia 10 deixar a UTI, permanecendo sob cuidados médicos neste primeiro momento.

