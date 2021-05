Destaques 11/05/2021 06:25 Arão Leite/J. Cidade Governador Mauro Mendes visitará Alta Floresta quinta e sexta-feira O governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), que já começou a semana visitando o Nortão, inaugurando obras na cidade de Sinop, deverá seguir uma maratona de visitas pelo estado e no meio da programação, o município de Alta Floresta poderá ser o local de sua estadia na quinta e sexta-feira, dia 14 de maio.

Uma grande comitiva, composta por secretários de estado e deputados deverá acompanhar o chefe do executivo estadual que poderá chegar às 18 horas de quinta-feira ao município de Alta Floresta, pernoitando e na sexta-feira realizando visitas a diversos locais, entre eles, o Hospital Regional e o terreno onde o estado poderá construir futuramente um novo Hospital, uma obra já anunciada e que o governador Mauro Mendes nessa visita possivelmente oficializará o investimento de Mato Grosso.

O governador do estado que nos últimos tempos, principalmente de 2020 para cá, aplicou muito recurso na rede de saúde pública para melhorar e ampliar o atendimento de pacientes vítimas do novo coronavírus, já disse que a intenção é aplicar mais dinheiro para conseguir um resultado ainda maior que o atual onde Mauro Mendes diz que já ouve melhora ou redução aos números de internações e mortes.

Lançamento de obra

Essa será a primeira visita do governador Mauro Mendes ao município de Alta Floresta desde que venceu as eleições no ano de 2018. Possivelmente candidato à reeleição, Mendes busca também estender sua popularidade pelo estado e uma forma é participando pessoalmente de lançamento de obras, inaugurações, mesmo diante do período de pandemia quando as restrições limitam em muito os protocolos de eventos.

Na região de Alta Floresta onde são esperadas obras de pontes sobre o Rio Teles Pires entre os municípios de Carlinda e Novo Mundo e ainda, na MT-325, no Porto de Areia, facilitando o escoamento da produção de grãos, a expectativa é de que Mauro Mendes anuncie datas para as obras. Deputado Nininho, que já declarou início do ano sobre a obra onde funciona ainda a conhecida Balsa da Madeseik, deverá fazer parte da comitiva do governo em Alta Floresta, ficando das 18 horas da quinta-feira até 10 horas da manhã da sexta-feira.

