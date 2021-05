Destaques 11/05/2021 06:34 Redação I Nativa News COVID-19: Sobe para 105 o número de óbitos em Alta Floresta Foto: Reprodução Apresentando leves baixas em casos suspeitos de covid-19 no município de Alta Floresta a secretaria municipal de saúde informou mais um óbito no boletim epidemiológico de segunda-feira (10). Nesta segunda-feira (10) o município apontou mais um óbito em decorrência da covid-19. Assim o município já acumula 105 óbitos por cvid-19 desde o início da pandemia. A vítima incluída no boletim foram identificada como F.V.T, sexo masculino, 74 anos. Comorbidades: Hipertensão. veio a óbito por COVID-19 no dia 07/05/2021. Ao todo Alta Floresta contabiliza 7219 casos acumulados, dos quais 6907 são recuperados. 207 casos ativos da doença, 125 suspeitos, os dados são do boletim epidemiológico do dia 10 de maio. Atualmente são 09 leitos de UTI ocupados no Hospital Regional Albert Sabin. Dos 25 leitos do Hospital e Maternidade Santa Rita, que atende regulados do SUS em convênio com o Governo do Estado, 16 estão ocupados. Ocupam o ranking de casos ativos a Cidade Alta, zona rural, Cidade Bela, Bom pastor e Centro.

