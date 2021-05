O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10), um homem de 26 anos relatou ter sido vítima de estelionato ao realizar o pagamento por um aparelho celular e não receber o produto.

O homem afirmou ter visto um anuncio no Instagram, de um aparelho celular Iphone 11 pro max de 64gb. O anuncio ainda oferecia de brinde, um relógio. A vítima então respondeu o anuncio, começou a negociar com uma mulher via WhastApp. A mulher que respondeu o pedido se apresentou como vendedora de uma loja em São Luiz/MA. Um boleto do mercado pago foi enviado no valor de R$ 4.275,00. O boleto foi pago no dia seguinte ao envio, o aparelho celular deveria ser enviado via Correios em três dias úteis.

Nesta segunda-feira, ao se deslocar nos correios pela manhã para retirar o produto, o atendente lhe informou que não constava nenhum produto nos Correios com o código de rastreamento repassado. A vendedora foi procurada pela vítima, mas foi bloqueada nas redes sociais e o número não recebe ligações. A vítima então entrou em contato com a loja Iphone Store, onde falou com um representante da loja, sendo informado que não tem nenhuma compra na loja no seu nome, que possivelmente ele teria caído em um golpe