Destaques 11/05/2021 15:29 Redação I Nativa News Alta Floresta ganha Patrulha Maria da Penha Foto: Reprodução Aconteceu na manhã desta terça-feira (11), na sede do 9° Comando Regional, uma reunião presencial e online com autoridades e representantes de diversos órgãos e departamentos Estadual e Municipal, referente a implantação da Patrulha Maria da Penha em Alta Floresta. Desta forma, a reunião contou com a presença de autoridades do Judiciário na qual participaram online os Juízes Mm. Dante da Silva e Mma. Janaína Dezanetti, já de forma presencial participaram a Delegada de Polícia Judiciária Civil Dra. Ana Paula, vice prefeita Rose Rampazzo, Chefe da 20° CIRETRAN Romildo Corcino, secretário municipal de finanças Paulo Moreira, secretaria municipal de assistência social Mariney Munhoz juntamente com representantes do CRAS E CREA e Conselho Tutelar e também a imprensa local. Sendo assim, foi apresentado números alarmantes sobre dados de violência doméstica e familiar, bem como, todos os trabalhos que já então sendo desenvolvido, inicialmente em Alta Floresta, pelos policiais que passaram por uma capacitação na Capital do Estado, para prestarem apoio durante e após os crimes de violência doméstica. Além disso, também poderão trabalhar com o apoio de todos os presentes na reunião em cima da prevenção dos crimes referente a esse assunto. A fiscalização do cumprimento das medidas é feita com visitas solidárias, ou seja, monitoramento presencial da segurança e interação virtual com as vítimas, oferecendo, através de parcerias, serviços de saúde, educação, serviço social e palestras. O programa busca o resgate do direito à vida, dignidade e segurança das mulheres vítimas e suas famílias.

Voltar + Destaques