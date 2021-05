Segundo informações da secretaria de Saúde do município, mais de 10 mil pessoas já receberam a 1º dose da vacina e

6.500 receberam a 2º dose

A campanha de vacinação contra a Covid- 19 no município de Alta Floresta segue em ritmo acelerado. De acordo com a coordenadora da campanha de vacinação, Celina Cardoso, 10.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a 19,24% da população do município, de acordo com o número de habitantes registrados pelo IBGE, estimativa do ano de 2020.

E 6.500 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 12,5% da população imunizadas. Neste sábado, 8, a secretaria de Saúde realizou um drive- thru, no Centro de Convivência do Idoso, ao lado do ginásio de Esporte, e uma grande quantidade de pessoas. De 60 e 61 anos, foi vacinada.

A coordenadora explica que no último dia 08, foi aberta a vacinação para idosos de 60 e 61 anos. “Também estamos vacinando os profissionais de saúde, das foças de segurança e salvamento, que são os policiais Civil e Militar, Corpo de Bombeiro, Exército e Detran”, disse Celina. Segundo Celina, foi aberto o cadastro para vacinação das pessoas entre 50 a 59 anos que tem alguma doença classificada como comorbidades pelo Ministério da Saúde para terem prioridade na vacinação.

Após este levantamento será iniciado ainda nesta semana a vacinação deste grupo. A coordenadora esclarece que o município de Alta Floresta segue todas as recomendações do Ministério da Saúde. “No grupo de comorbidades, o Ministério da Saúde dividiu em duas fases: na primeira iremos vacinar as pessoas com sindrome de down acima de 18 anos, independente da idade e pessoas com doença renal crônica, que fazem hemodiálise, também acima de 18 anos”, enfatiza Gestantes- Sobre as mulheres gestantes, Celina explica que as Unidades de Saúde estão fazendo o levantamento daquelas que possuem alguma comorbidades para iniciar a vacinação.

“Importante frisar que todas as mulheres gestantes serão vacinadas, mas nesta fase, serão as gestantes e puérperas com comorbidades. Elas fazem o pré-natal nas Unidades de Saúde, está sendo feito este levantamento e assim que as unidades passarem as informações para a Secretaria de Saúde, iremos começar a vacinação”, informa coordenadora.

Sobre as pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada, Celina disse que a equipe do Serviço Social do município tem este controle e que está esperando o envio destas informações para a Secretaria de Saúde para agendar a vacinação deste grupo. “Na medida em que o Ministério da Saúde envia as doses das vacinas e seguindo as recomendações, avançamos na campanha. Na próxima fase de vacinação no grupo de pessoas que possuem comorbidades, será de 18 a 54 anos, continuando a vacinação de pessoas com doenças permanentes e gestantes e puérperas independente da idade, desde que seja acima de 18 anos”, complementa

A coordenadora disse que desde que começou a vacinação o município de Alta Floresta, a campanha nunca foi interrompida por falta de doses. “As vacinas são enviadas através do Ministério da Saúde para o Estado, o Estado formou uma comissão que envia de forma igualitária as doses da vacina para todos os municípios de Mato Grosso e esta comissão informa em qual grupo as vacinas serão aplicadas. Seguindo todas as recomendações o município não fica sem a vacina e nós sempre temos a segunda dose garantida”, finaliza.