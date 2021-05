Destaques 12/05/2021 08:53 Silvana Ribas I Gazeta Digital DEU EM A GAZETA: Até advogados integravam quadrilha dos 'Renegados' João Vieira Tentáculos da organização criminosa desmantelada na Operação Renegados vão muito além dos 22 integrantes da quadrilha que tiveram as prisões decretadas pela Justiça. Depoimento que o jornal A Gazeta teve acesso mostra que a extorsão, principal atividade do bando, contava com a participação de servidores públicos com acesso a dados do Instituto de Identificação, a ex-mulher de um ex-deputado estadual e advogados, além de policiais e ex-policiais civis e militares, bem como criminosos. Os ‘renegados’ atuavam em qualquer tipo de extorsão, inclusive de homens mais velhos flagrados com menores em situação de prostituição. Traficantes e procurados da Justiça também pagavam propina ao grupo para escapar da possível prisão. Informações constam do depoimento do alvo Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, 60, prestado na noite de sexta-feira (6) a promotores do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e a três delegados da Polícia Civil. Processado e condenado pelos crimes de estelionato e corrupção passiva, Domingos admitiu que integrava a organização criminosa, mas sua participação era de menor importância, consistindo apenas de dar informações de possíveis alvos para o grupo, bem como dar auxílio em algumas situações pontuais. Uma dessas situações envolveria o saque do montante de R$ 45 milhões de uma conta de uma igreja do estado de São Paulo, por um homem do Maranhão. Esse homem teria sido apresentado a membros do grupo por meio de advogados de Várzea Grande. Duas mulheres, entre elas a ex-mulher do ex-deputado, também entraram na negociação e ofereceram R$ 20 mil aos membros do bando para “facilitarem” o saque junto a uma agência do Banco do Brasil em Cuiabá. O maranhense chegou a apresentar ao grupo um extrato bancário da conta, com saldo superior a R$ 300 milhões. O homem teria falado inclusive que portava uma procuração de pastores da igreja que lhe davam poderes para sacar o dinheiro.

