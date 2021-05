Destaques 13/05/2021 04:45 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Alta Floresta abre cadastro de vacinação contra à COVID-19 para pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades. Foto: Reprodução A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, criou dois links de cadastro para a vacinação contra a Covid-19, para pessoas que possuem comorbidades com idade de 55 a 59 anos e um link para o cadastramento de pessoas com síndrome de down e paciente com doença renal crônica em terapia de substituição renal. O agendamento desse novo grupo será feito mediante o término da vacinação dos grupos que já estão sendo vacinados e com a chegada de novas remessas de imunizantes que forem disponibilizados para a Alta Floresta. Para se cadastrar, é necessário entrar no site www.altafloresta.mt.gov.br, preencher todos os campos obrigatórios e aguardar a divulgação através das redes sociais e pelo site da prefeitura as datas para a aplicação. Lembrando que neste momento, estão sendo vacinados os idosos com 60 anos e mais, forças de segurança, segunda dose dos trabalhadores da saúde.

