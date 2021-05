Destaques 13/05/2021 05:20 Redação I Nativa News Alta Floresta: Escola Vitória Furlani pode ser extinta para ceder o prédio para a escola militar No início desta semana o município de Alta Floresta foi surpreendido com a informação da "extinção" da Escola Estadual Vitória Furlani Riva. A escola deverá ser militarizada, dando espaço a Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II. Uma audiência pública está prevista para o final deste mês de maio, quando a decisão pela militarização ou não deverá ser anunciada. A direção da escola, que atualmente atende 800 alunos, mobiliza pais e alunos para informar a mudança que foi apresentada, com audiência pré programada, que deverá acontecer. A direção busca mecanismos jurídicos e políticos para manter a Escola Estadual Vitória Furlani Riva. A mobilização para manter a Escola Estadual Vitória Furlani Riva em seu funcionamento se deve ao fato de ser a primeira escola do município de Alta Floresta, uma escola tradicional que atende em três períodos, com ensino fundamental, ensino médio e modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de atender crianças com necessidades especiais. Reuniões estão sendo realizadas para que os pais e alunos entendam a mudança imposta, conforme a direção, neste ano de 2021, caso a militarização aconteça, para não haver prejuízos aos alunos de ensino regular matriculados, a Escola Militar absorverá estes alunos, para continuidade no próximo ano haverá realização de processo seletivo. A audiência pública aberta para pais e alunos deverá decidir. Conheça a história da Escola Estadual Vitória Furlani Riva A escolha do (a) patrono (a) recaiu sobre a pessoa da Senhora Vitória Furlani da Riva, nascida em Agudos MG, mãe do colonizador Ariosto da Riva, que para homenagear sua mãe, nomeou a escola que naquela época (1979) era referência muito importante nesta região, o que tornava mais viável para as famílias paranaenses migrarem, já que uma das preocupações das famílias era o estudo dos filhos. O Sr. Ariosto da Riva, sempre demonstrou interesse em promover a educação nesta região, era um de seus sonhos transformar Alta Floresta em um pólo educacional. A unidade escolar não possui a bibliografia completa da Srª. Vitória Furlani da Riva. Sabe-se porem que a mesma era tida como modelo de mãe e educadora.

A Escola Estadual “Vitória Furlani da Riva” fundada em 1977 iniciou suas atividades ofertando educação para alunos de 1ª à 5ª séries. Foi fundada para atender as necessidades das famílias que para cá migraram, a maioria oriunda da região Sul, especificamente do estado do Paraná.

A mesma fora criada pelo decreto nº 1337/78 e teve seu reconhecimento pela portaria 3277/92 publicada no Diário Oficial do dia 29/1992. Até o ano de 1981 esta escola funcionou como Sede das 32 escolas rurais que funcionava com salas anexas. A partir de 1982, quando do desmembramento do Município de Aripuanã, a prefeitura assumiu as escolas rurais. Ao longo desses anos, a Escola Furlani ofereceu ainda à comunidade os Cursos Básicos em Agropecuária e Magistério, depois iniciou o Curso Técnico em Contabilidade.

Esta escola foi pioneira no Norte Matogrossense, servindo como referência e apoio à sociedade sediando eventos culturais e cursos, e continua ainda, por ser a escola mais central, antiga e conter maior informação e uma história já consolidada.

