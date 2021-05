Destaques 13/05/2021 05:51 Arão Leite/J. Cidade Câmera flagra ladrão furtando motos da Secretaria de Trânsito em AF Foram levadas pelo menos três motocicletas e mais duas rodas completas Foto: Divulgação – Uma moto biz azul, uma titan de cor azul e outra motocicleta do mesmo modelo, mas da cor prata. Os veículos foram furtados do pátio da Secretaria de Trânsito do município de Alta Floresta. Uma queixa foi prestada junto à Delegacia Municipal de Polícia Civil que já designou uma equipe para investigação. O crime aconteceu durante o final de semana. Pelo menos uma câmera de segurança flagrou um elemento dentro do pátio, escolhendo qual veículo levar. “Acreditamos que ele veio primeiro e levou as titan e depois voltou com seus comparsa ou comparsas para pegar mais”, comentou o diretor de trânsito, Fernando Carvalho, revelando ainda que várias ferramentas foram deixadas para trás. “Deviam achar que as câmeras não funcionavam e ficaram tranquilos”, acredita. O furto no domingo durou quase uma hora e meia e tudo foi registrado pelo circuito de segurança. Todas as imagens foram passadas para a Delegacia que agora procura identificar os suspeitos.

