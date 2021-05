Destaques 13/05/2021 18:26 Redação I Nativa News Carlinda: Jovem diz que pagou boleto de carro emitido por golpista O golpe foi identificado pela vítima somente quando procurou a agência bancária, onde foi constatado que o pagamento não foi realizado para a instituição. O homem de 24 anos pretendia quitar o financiamento de seu veículo. Ao acessar um site para negociar a quitação do veículo, a vítima foi direcionada ao aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, de onde recebeu um boleto no valor de R$ 7.500,00, valor este que deveria sanar a dívida junto a financiadora. Após o pagamento do boleto, a vítima, que reside na zona rural do município de Carlinda, se dirigiu a agência bancária, onde foi constato que caiu em um golpe. O caos foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

