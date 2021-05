Destaques 13/05/2021 18:32 Assessoria de Imprensa Parceria Público privada construirá um novo Hospital Regional Alta Floresta Numa área de 60 mil metros quadrados localizada nas proximidades do grupo Atacadão Machado, cedida pela família INDECO será construído pelo governo do Estado o novo Hospital Regional de Alta Floresta que ocupará uma área de construção de 18.070,05 m2. “Quero relatar a importância do PPP (Parceria Público Privada) com a família Da Riva cedendo a área para a implantação desse novo Hospital Regional para o município. Será um hospital de altíssima qualidade que atenderá Alta Floresta e toda a região”, destacou o prefeito Valdemar Gamba. Renate Da Riva, membro da família que cedeu a área falou da satisfação em poder consolidar o projeto com mais essa parceria atendendo o setor social “um lado carente de nossa cidade e região”. Vicente Da Riva observou que “hoje estamos numa região forte, em franca produção e, graças a Deus, temos um prefeito que é produtor e que entende bem o processo total”. Também o presidente da Câmara, vereador Tuti parabenizou o prefeito Chico Gamba pela luta, que teve a saúde como primeiro compromisso. “Logo a UPA (Unidade de Pronto Atendimento será inaugurada, mas que hoje com a parceria da família Da Riva, da o ponta pé para a construção do novo Hospital Regional”.

