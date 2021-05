Destaques 13/05/2021 18:37 Unemat abre inscrições para Processo Seletivo Simplificado A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lançou hoje (12) edital que abre inscrições para o Processo Seletivo Simplifcado para ocupação de vagas ociosas em cursos da Instituição. O edital completo pode ser acessado clicando aqui. Inscrições As inscrições abrem amanhã, quinta-feira, 13 de maio, e se encerram na terça-feira, dia 18 de maio. As inscrições são gratuitas. O candidato deverá escrever uma Carta de Intenção, conforme modelo e orientações contidas no Anexo III do Edital. A Carta de Intenção deverá ser salva no formato PDF. No ato da inscrição, o candidato deverá marcar qual opção do curso e câmpus ao qual pretende concorrer, além de anexar a carta de intenção. Se forem realizadas mais de uma inscrição, será considerada somente a última inscrição efetuada. Resultados e matrículas O resultado preliminar será publicado no dia 24 de maio, com o resultado final sendo publicado no dia 28. As pré-matrículas serão realizadas de maneira virtual nos dias 31 de maio e 1º de junho. CÂMPUS Alta Floresta: Ciências Biológicas e Engenharia Florestal Alto Araguaia: Ciência da Computação e Letras Barra do Bugres: Ciência da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção Agroindustrial e Matemática Cáceres: História e Matemática Juara: Administração e Pedagogia Nova Xavantina: Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Turismo Pontes e Lacerda: Letras Sinop: Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras e Matemática Tangará da Serra: Jornalismo CURSOS Administração: Juara Ciência da Computação: Alto Araguaia e Barra do Bugres Ciências Biológicas: Alta Floresta e Nova Xavantina Ciências Econômicas: Sinop Engenharia Civil: Nova Xavantina Engenharia de Alimentos: Barra do Bugres Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres Engenharia Elétrica: Sinop Engenharia Florestal: Alta Floresta Geografia: Sinop História: Cáceres Jornalismo: Tangará da Serra Letras: Alto Araguaia, Pontes e Lacerda e Sinop Matemática: Barra do Bugres, Cáceres e Sinop Pedagogia: Juara Turismo: Nova Xavantina

