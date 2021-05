Com as expectativas atingidas no município de Alta Floresta, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob Norte comemora nesta sexta-feira (14) três anos de instalação. Diante a aceitação no município e os projetos de expansão, a presença do presidente do Conselho de Administração, Norival Curado e do Diretor Executivo, Marcos Pinesso, na agência do município, proporcionou o anúncio de uma sede nova para a agência.

Localizada na Avenida Ariosto da Riva, no centro de Alta Floresta, nesta manhã os cooperados do Sicoob Norte foram recebidos em clima de comemoração. “A praça de Alta Floresta é uma praça muito promissora, desde o início nós já sabíamos disso e a cooperativa veio de encontro com esse crescimento, nós só temos que agradecer a Alta Floresta, a cooperativa, os empresários, a cooperativa com três anos está muito bem”, destacou o gerente agência, José Ricardo.

A cooperativa inaugurou em 14 de maio de 2018, com 55 sócios fundadores, pessoas que acreditaram no investimento. Atualmente a cooperativa conta com cerca de 1.500 associados. “Hoje completando três anos a expansão aqui foi muito grande, isso se deve a todos os nossos associados que acreditaram na nossa cooperativa, esse ano trazemos presente para os associados que é uma agencia nova, ampla com espaço muito maior para maior conforto para os associados”, parabenizou Pinesso destacando que a filosofia do Sicoob é o bom atendimento.

Lembrando o início da Cooperativa no município, o presidente do conselho de administração falou sobre a expansão atingida. “É uma questão de gratidão nós viemos aqui em Alta Floresta cerca de quatro anos atrás, fazer um trabalho de expansão das nossas agências aqui no Mato Grosso e Alta Floresta nos recebeu muito bem, fomos muito bem recepcionados pela classe empresarial, política, enfim, a família de Alta Floresta nos recebeu”, destacou Curado.

Curado apontou que até o mês de agosto deste ano uma nova sede, mais ampla, garantindo mais conforto aos colaboradores e associados, deverá ser inaugurada. “Hoje nós viemos aqui fazer um agradecimento aos nossos colaboradores, mas principalmente aos nossos sócios fundadores e nossos cooperados e a essa cidade em geral, Alta Floresta que nos recebeu e o Sicoob é de Alta Floresta, então só viemos para fazer essa homenagem à Alta Floresta”.

José Ricardo destacou que a Cooperativa quase dobrou quadro de funcionários, empregando pessoas, por isso as obras de uma agência nova estão se iniciando visando oferecer mais conforto tanto para os colaboradores quanto para aos associados, “Eu falo que a praça de Alta Floresta é diferenciada é um polo regional que atende vários municípios e nós ainda temos muito a atender, muito para crescer nessa praça”. José Ricardo destaca também que “para se associar ao Sicoob é a documentação simples, RG, CPF, os documentos pessoais, e aí vai depender da atividade do cliente para a gente conseguir cadastrar renda, a comprovação da renda vai depender da atividade”.

O Sicoob é a maior cooperativa de credito do Brasil, a única cooperativa que está em todos os estados e Distrito Federal, ofertando todos os produtos de um grande banco, toda tecnologia que um banco tem, mas, com um diferencial, o acolhimento de uma cooperativa, o acolhimento de pessoas, e tudo que você investe no Sicoob Norte Alta Floresta, fica em Alta Floresta.