No dia 19 de maio, Alta Floresta completa 45 anos. Porém desta vez a comemoração será diferente. Há anos fazem parte das comemorações festivas do aniversário da cidade o desfile cívico, exposição de artes plástica, Expoalta, festival rural, passeio ciclístico e caminhada da natureza, toda a programação tradicional do mês de maio que em virtude da pandemia do Covid-19 não poderá acontecer, para evitar que o vírus se propague ainda mais.

Para o aniversário da cidade não passar sem as comemorações a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude e a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, está preparando eventos online. Com o tema “Alta Floresta 45 anos - Declare o seu amor” a população está sendo convidada a produzir um vídeo de no máximo 30 segundos parabenizando a cidade. Para participar deverá gravar um vídeo no formato horizontal, as regras para participar estão no site da prefeitura.

Com show de artistas locais e sorteios de brindes, a live solidária com o tema “Receba arte e doe amor”, acontecerá no dia 19, a partir das 17 horas. A live vai arrecadar alimentos e produtos de higiene que serão destinados as instituições Ceeda, Apae e Lar dos Idosos. O evento 100% online será transmitido pelas redes sociais facebook e instagram da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e da Secretaria de Cultura e Juventude.

Além do vídeo e da live solidária, um concurso de desenho direcionado a estudantes do ensino fundamental será lançado na próxima semana, onde os interessados poderão retratar os 45 anos da cidade, e uma revista também marcará essa data tão significativa para o município que ao longo dos anos tem atraído de todas as partes do país empresários e moradores que vem em busca de uma cidade mais tranquila e promissora para morar e investir.

Seguindo todos os protocolos de distanciamento social, uma missa em ação de graças será realizada na igreja matriz às 9 horas, e uma revista comemorativa também será lançada no dia 19 de maio. Seguindo a tendência dos tempos de pandemia, pela primeira vez Alta Floresta comemorará o aniversário de forma online, mas, o público poderá participar enviando mensagens e contribuindo com aqueles que mais necessitam. Toda a programação estará sendo divulgada pelas redes sociais. Fique ligado!