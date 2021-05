Destaques 15/05/2021 06:48 Redação I Nativa News Operação é deflagrada para combater crimes na zona rural de Alta Floresta A ação, visa o enfrentamento aos crimes praticados em regiões rurais, a exemplo de roubo e furto de animais, agrotóxicos, cargas, implementos agrícolas, dentre outros. O lançamento da Operação Zona Rural II ocorreu na tarde de sexta-feira (14), será realizada pela Risp - 9, Região integrada de Segurança Pública, constituída pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, os quais trabalharão juntos nesta operação, com o intuito de coibir o aumento da violência na Zona Rural. Neste período, as forças de segurança vão realizar barreiras nas vias de acessos, abordagens e visitas as propriedades rurais.

Voltar + Destaques