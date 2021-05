Destaques 15/05/2021 07:14 Redação I Nativa News Alta Floresta registra mais 1 morte por Covid e soma 109 óbitos Foto: Reprodução A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta comunicou mais um óbito por covid-19 nas últimas 24h no munícipio, que atualmente acumula 7345 casos da doença, desde o início da pandemia. Conforme boletim epidemiológico diário emitido pela secretaria, no dia 14 de maio o município estava com 205 casos ativos de covid-19 e 78 casos suspeitos. Apontando 109 mortes. A vítima identificada como B.A., mulher de 85 anos. Comorbidades: Hipertensão e Diabetes. Faleceu na quinta-feira 13/05/2021. Atualmente o município possui medidas restritivas maleáveis, dando abertura para funcionamento do comércio em geral, cobrando que as medidas sanitárias sejam tomadas.

