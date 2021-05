Destaques 15/05/2021 12:56 Arão Leite/J. Cidade SAÚDE DOENTE: Prefeita de Carlinda cobra mais UTIs e investigação de convênio Foto: Reprodução A visita do governador Mauro Mendes ao município de Alta Floresta mobilizou muitos prefeitos que acompanharam numa vistoria ao Hospital Regional Albert Sabin e também a uma área onde deverá ser construído mais uma unidade referência do estado. A ocasião foi também apresentada por gestores como Carmen Martinez, do município de Carlinda, que entregou em mãos ao chefe do executivo estadual, uma documentação pedindo mais leitos de UTIs para a região e principal ente que o estado acelere as investigações sobre o convênio com hospital particular.

Durante a visita do governador ao município de Alta Floresta a prefeita de Carlinda o abordou por algumas ocasiões e foi veemente em sua reivindicação, mas principalmente quanto à questão do convênio que segundo defende a administradora, precisa ser revisto, considerando muitas polêmicas e até denúncias de suposto uso irregular do dinheiro público.

Mas, ainda no Hospital Regional, rodeado ainda pelo prefeito de Alta Floresta, vereadores e outros gestores da região, o governador, ao lado do secretário de estado de saúde assegurou que ordenou que fossem feitas auditorias onde houvesse suspeita de desvios ou outros atos irregulares e quanto aos investimentos para instalação de mais UTIs, deixou claro que o governo não tem medido esforços para continuar aplicando recursos principalmente na saúde.

Alta Floresta tem previsão de instalação de mais dez leitos de UTIs em ala ao lado do Hospital regional.

