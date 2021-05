Destaques 15/05/2021 12:59 Arão Leite/J. Cidade Compras pela internet rendem só este ano quase 130 golpes em Alta Floresta Um celular que custa em torno de 10 mil sendo comprado por quatro mil reais. Uma moto avaliada em mais de 10 mil reais sendo adquirida por quatro mil reais. Histórias assim tem sido corriqueiras ao longo dos últimos quase cinco meses de 2021 na Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta onde foram registrados 123 casos de estelionato desde o início do ano.

No mês de janeiro 26 pessoas registraram Boletim de Ocorrência de que foram vítimas de golpes ao fazer compra pela internet. No mês de fevereiro o número caiu para 20, em março foram 17, mas em abril saltou para 32 e até quarta-feira, dia 12 de maio eram somados até as 10 horas da manhã, 18 casos de pessoas que foram lesadas ao compraram produtos em páginas falsas, em grupo de compra e venda, e principalmente por não saberem se quer quem é o vendedor ou vendedora.

A situação que se torna cada vez mais recorrente preocupa o setor de investigação que alerta a população para ter mais cuidado na hora de fazer cadastro, de passar dados pessoas para qualquer pessoa. “A pessoa precisa desconfiar e saber profundamente a origem de qualquer produto, de quem está comprando”, comentou o investigador Paulo Magno ao ressaltar no entanto que maior dos golpes, a vítima tinha como objetivo, uma vantagem financeira ao ver o produto mais barato que o de mercado “e geralmente até pagam taxa de cadastro, pagam adiantado e só depois observam que se trata de golpe”, aponta.

Principais pontos

Em uma leitura rápida da maioria dos casos, o investigador pontuou algumas ocorrências e fez questão de orientar para que as pessoas tomem cuidado ao ver:

Produto muito a baixo do valor de mercado; tomar cuidado com pagamento para ter taxa de aprovação para obter empréstimo; verificar perfil do anunciante; se certificar se for fazer pagamento antecipado de qualquer produto; não fornecer dados pessoais a quem se dizer representante de loja, empresa ou banco; se puder ter referência do vendedor, por favor e se possível conhecer pessoalmente; entre outros.

