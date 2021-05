Destaques 15/05/2021 13:08 Aprosoja anuncia apoio a movimento de direita e líderes participam de ato no DF Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT) anunciou nesta sexta (14) apoio ao Movimento Brasil Verde e Amarelo, que acontece amanhã (15), em Brasília. Diretores, líderes do interior e associados estão na Capital Federal para participar do ato de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro e que pretende reunir 500 mil brasileiros. Conforme o vice-presidente da Aprosoja MT, Lucas Costa Beber, a associação foi uma das primeiras a apoiar institucionalmente o Movimento, que tem como principais pautas, a democracia, a liberdade, o voto impresso auditavél e o equilíbrio entre os poderes. "É um movimento que nasceu no agro, mas que visa lutar pelos anseios de toda a sociedade brasileira, sem distinção", pontuou Costa Beber. Presidente da associação, que representa mais de 7,3 mil produtores de soja e milho, Fernando Cadore, afirma que a Aprosoja MT é uma entidade sem fins políticos, mas defende a democracia, liberdade e especialmente a Constituição Federal. "Baseado nisso, nós da diretoria da Aprosoja MT, após reunião com todos as nossas lideranças do interior, damos total apoio a este Movimento para defender os interesses da nossa nação", lembrou Cadore. Conforme os diretores, questões logísticas e financeiras não foram organizadas ou ficaram sob a responsabilidade da associação. "Nossos associados e líderes se organizaram em cada município e estão em Brasília para lutar por essas bandeiras", afirmou o vice-presidente. Movimento Brasil Verde e Amarelo Conforme a organização, a concentração dos ônibus, caminhões e carros que deslocaram de todo país, acontece no Parque Leão, desde a última quinta (13). A saída para início da passeata está prevista para às 15h de sábado (15), da Biblioteca Nacional rumo à Alameda dos Estados (em frente ao Congresso Nacional).

