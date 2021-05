Destaques 17/05/2021 12:31 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido com drogas no centro da cidade O jovem de 24 anos foi abordado pela Força Tática da Polícia Militar na tarde de domingo (16) após se desfazer do seu aparelho celular ao notar a presença da polícia. Em posse do jovem foram apreendidas porções de substâncias análogas à maconha.

Conforme registro, durante rondas na Avenida Ludovico da Riva em frente à um hotel o jovem foi visto dispensando o aparelho celular quando percebeu a presença da polícia, o aparelho foi jogado junto a uma árvore. O local já é ponto conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas. A atitude do jovem chamou a atenção dos militares.

Em busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito, já no foro do capacete utilizado pelo jovem, foram encontradas duas porções de substâncias análogas à maconha. O jovem relatou que se hospedaria no hotel para o consumo do entorpecente. Já a namorada que o acompanhava relatou que estava no local.para buscar uma grelha. Diante as divergências relatadas, a namorada foi conduzida até uma unidade de saúde, onde uma enfermeira realizou a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado.

Diante os fatos o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, a namorada foi liberada junto com o veículo.

