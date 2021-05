Destaques 17/05/2021 13:38 Processo seletivo SESP MT abre vaga para profissional da saúde em Alta Floresta A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp - MT) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de uma vaga destinada à contratação de profissional de nível superior do sistema penitenciário, no perfil de médico, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato possua idade entre 21 e 50 anos, bem como diploma de graduação de curso superior em medicina, além de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Ao ser contratado, o profissional deve atuar na Cadeia Pública de Alta Floresta, em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 6.230,17. Procedimentos para participação Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever no período de 17 a 21 de maio de 2021, por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: [email protected] Como forma de classificação, os candidatos serão submetidos a avaliação de títulos no período previsto de 24 a 27 de maio de 2021. É importante destacar que também haverá a etapa de investigação social, no qual o envio de documentação deve ser realizada no período de 3 de maio de 2021 a 2 de junho deste mesmo ano, ao seguinte endereço de email: [email protected] Vigência De acordo com o edital de abertura, a contratação será firmada pelo prazo de 12 meses, prazo similar ao de validade do Processo Seletivo, a contar da data de homologação do resultado final. O edital completo, com demais informações sobre a seleção, está disponível no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Você encontra o documento na edição de 13 de maio de 2021, a partir da página 21. Para mais informações ou tirar dúvidas, entre em contato com a Secretaria pelo telefone: (65) 3613-5533.

Voltar + Destaques