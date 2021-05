Destaques 18/05/2021 05:13 Arão Leite/J. Cidade GATUNO MANSO: PM recupera uma moto furtada da Secretaria de Trânsito em AF Foto: Reprodução Sargento Joacir, da Polícia Militar, 8º Batalhão de Alta Floresta, ajudou a elucidar mais um caso de furto no município. O graduado, ao lado do soldado PM Andrade, ao ser informado de que um elemento reconhecido através das câmeras de segurança da Secretaria de Trânsito, estava novamente no local de onde três motos furam furtadas recentemente, saiu em diligência e logo recuperou uma Titan de cor vermelha.

O autor do furto é um adolescente de 17 anos e envolvido em vários outras infrações, mas no momento da ação policial para resgatar a moto, desapareceu nesta segunda-feira. Horas antes no entanto, quando um irmão foi até a Secretaria em busca de informações sobre um veículo apreendido, o delinquente ficou esperando do lado de fora, sentado nas proximidades, mas logo reconhecido. ”Eu vi aquela pessoa lá e fui averiguar. Notei semelhança com um dos ladrões que entraram na Secretaria e acionei a Polícia Militar”, informou o diretor de trânsito, Fernando Carvalho.

A PM logo identificou se tratar do infrator conhecido e foi até o endereço dele. Chegando lá encontrou a motocicleta e uma roda completa. A procura agora era das outras motos e do menor e seu comparsa. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Voltar + Destaques