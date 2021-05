Destaques 18/05/2021 13:15 PRF apreende 3 quilos de pasta base de cocaína em ônibus que fazia linha AF/ Recife Foto: Polícia Rodoviária Federal – Divulgação A Polícia Rodoviária Federal informou que prendeu na tarde desta última segunda-feira (17), um jovem de 24 anos, que não teve a sua identidade revelada, por estar transportado cerca de três quilos de base de cocaína em um ônibus da Expresso São Luiz que fazia a linha Alta Floresta x Recife. De acordo com a PRF, a abordagem ao ônibus Paradiso 1600 LD Mercedes-Benz, ocorreu na BR-242, no trecho da cidade de Seabra, região da Chapada Diamantina. No momento da abordagem o passageiros apresentou intenso nervosismo chamando a atenção dos agentes, e passou apresentar contradições nas respostas aos agentes. Nas buscas no interior do ônibus, os agentes rodoviários federais, encontram o material entorpecentes em sua bagagem. Em depoimento, o passageiro contou que tinha recebido R$ 3 mil para transportar o material de Cuiabá/MT para Feira de Santana/BA. Ele foi detido em flagrante e levado para a delegacia de Seabra, junto com o material.

