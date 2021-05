Destaques 18/05/2021 18:16 Polícia Civil apreende armas e munições durante cumprimento de mandados em Nova Bandeirantes Três ordens judiciais, sendo dois mandados de busca e apreensão domiciliar e um de prisão, foram cumpridos pela Polícia Civil e Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (18.05), em operação deflagrada em Nova Bandeirantes. Além do cumprimento de mandado de prisão contra o suspeito de 26 anos, a ação resultou na apreensão de quatro armas de fogo e diversas munições. Durante o cumprimento dos mandados em uma fazenda na zona rural de Nova Bandeirante, os policiais encontraram o suspeito em posse de um revólver calibre 38 carregado. Em continuidades as buscas, os policiais encontraram mais um revólver calibre 38, com numeração raspada, diversas munições dentro de uma bolsa e um rifle calibre 22, também municiado. Em outro endereço alvo da operação, os policiais encontraram mais um revólver calibre 38, com seis munições, ao lado da arma também foi localizada uma meia onde estavam guardadas mais oito munições.

Voltar + Destaques