Destaques 18/05/2021 18:24 Redação I Nativa News Policia Civil de Apiacás detém dois por tráfico de drogas Foto: Divulgação A prisão aconteceu na tarde de ontem (17) durante ação da Polícia Judiciária Civil. Dois maiores foram detidos por Tráfico de drogas e Associação ao Tráfico no bairro União em Apiacás.

Outros três indivíduos foram conduzidos, contudo não estavam envolvidos com a venda de drogas e foram liberados.

De acordo com o delegado Antenor Pimentel, na abordagem policial foi encontrada considerável quantidade de substâncias entorpecentes entre maconha e basta base de cocaína. A Polícia ainda apreendeu 1 motocicleta, 4 celulares e R$ 1.256,00 reais em dinheiro oriundo do tráfico.

O Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado e remetido ao Poder Judiciário. "Na oportunidade, a Autoridade Policial pediu a prisão temporária dos suspeitos durante o seguimento das investigações, a fim de cessar imediatamente a atividade criminosa", pontuou o delegado.

