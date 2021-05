Alta Floresta comemora nesta quarta-feira (19), os seus 45 anos de fundação. A data é marcada principalmente pela expectativa de desenvolvimento econômico e social do município impulsionados pelo fortalecimento do setor produtivo, que é o principal responsável pelo fortalecimento da nossa economia.

A tradicionais comemorações festivas do aniversário da cidade o desfile cívico, exposição de artes plástica, Expoalta, festival rural, passeio ciclístico e caminhada da natureza, toda a programação tradicional do mês de maio que em virtude da pandemia do Covid-19 não poderá acontecer, para evitar que o vírus se propague ainda mais.

A tendência dos tempos de pandemia, pela primeira vez Alta Floresta comemorará o aniversário de forma online, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, preparou eventos. Com show de artistas locais e sorteios de brindes, a live solidária com o tema “Receba arte e doe amor”, a partir das 17 horas. A live vai arrecadar alimentos e produtos de higiene que serão destinados as instituições Ceeda, Apae e Lar dos Idosos. O evento 100% online será transmitido pelas redes sociais facebook e instagram da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e da Secretaria de Cultura e Juventude.

Histórico – Tudo começou na década 1970, durante a intensa atividade seringueira na Amazônia, quando o empresário Ariosto da Riva adquiriu uma grande área na Região Norte de Mato Grosso, com a intenção de instalar um novo projeto de colonização.

Abrir caminhos no meio da floresta tropical foi uma árdua missão, porém, em um processo arrojado e com a força e determinação de famílias vindas em sua maioria do sul do País, no dia 19 de maio de 1976, três anos após o início da abertura das primeiras estradas, fundou-se a município de Alta Floresta com o propósito de ter uma economia baseada na agricultura.

A emancipação político-administrativa se deu em 18 de dezembro de 1979, por meio da Lei Estadual nº 4.157. O nome "Alta Floresta" foi escolhido por um concurso realizado por uma emissora de rádio da capital, "A Voz do Oeste" e jornais cuiabanos, organizada pelo coronel José Meirelles, para a escolha do nome de uma “futura cidade”. A então professora Nelza Luci Asvolinsque Faria foi a ganhadora do concurso, que recebeu um prêmio simbólico em dinheiro, além de uma entrevista na rádio.

Hoje, 45 anos depois, Alta Floresta se transformou em um município bom para se viver, com muitas oportunidades e boa infraestrutura, contendo uma rede de atendimento de saúde com várias especialidades, um polo educacional com várias instituições de ensino atendendo a população, com uma rede de empresas atendendo a população nos mais diversos segmentos, além de possuir um turismo que é acessado por centenas de turistas do mundo todo.