Destaques 19/05/2021 12:51 Alunos usam dinheiro que iria para formatura para ajudar ONG animal e famílias carentes em Alta Floresta Sem poder realizar a festa de formatura por causa da pandemia, formandos da Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, em Alta Floresta, fizeram ações sociais. Sem poder realizar a festa de formatura em decorrência da pandemia, formandos da primeira turma do Ensino Médio da Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, em Alta Floresta (803 km ao norte da Capital), se voltaram para ações sociais. Parte do dinheiro arrecadado foi doado para a ONG Ameosanimais, que recolhe e cuida de animais abandonados no município. Outra ação foi a doação de cestas básicas para famílias carentes. E como destaque, lançaram uma campanha de doação de sangue. Segundo a coordenadora pedagógica Ivanilda Pinheiro de Sousa, o cancelamento da festa afetou a todos, deixando os jovens frustrados. No decorrer do Ensino Médio eles arrecadaram dinheiro através de eventos e rifas, para realizarem a tão sonhada e esperada formatura ao final de um importante ciclo de suas vidas. “Em uma atitude louvável, os nossos ex-alunos decidiram realizar algumas ações sociais e, entre elas, a campanha de doação de sangue. Além dos ex-alunos doarem sangue, estão convidando os alunos e a população em geral para fazer a doação, para salvar vidas e validar o compromisso social que aprenderam na escola”, ressalta. A ideia é que todos os alunos que formarem na Escola Militar, de forma voluntária, possam dar continuidade a esta campanha de doação de sangue nos anos seguintes. A ex-aluna Liandra Pereira Luca assinala que a ideia dos formandos é motivar a população e, além disso, validar o compromisso social dos alunos para com as pessoas e a cidadania. “A escola militar proporcionou, além do ensino básico, esta questão social de cidadania. O foco desse projeto é motivar as pessoas e fazer um legado para a escola. Gostaríamos que todos os 3º anos pudessem prosseguir com a nossa ação que é doar e continuar a escrever essa nossa história”, salienta. A coordenadora pedagógica lembra que a doação de sangue só é possível graças à disponibilidade de pessoas que queiram ajudar outras pessoas. Por isso é necessário contar com a solidariedade da sociedade para manter em níveis adequados os estoques dos Hemocentros.

