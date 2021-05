Destaques 19/05/2021 13:08 WELINGTON SABINO DO FOLHAMAX Alta Floresta: TJ não aceita fazenda como garantia e mantém bloqueio de R$ 1,4 mi de pecuarista Fazendeiro ofereceu área de R$ 3,4 mi para liberar recursos bloqueados por conta de multa ambiental O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve um bloqueio de R$ 1,4 milhão nas contas do fazendeiro L.A.R., determinado numa ação de execução relativa a uma multa ambiental aplicada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). A decisão é do juiz Gilberto Lopes Bussiki, na condição de relator convocado de um recurso de agravo de instrumento que tramita na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, pedindo a substituição do bloqueio de dinheiro por uma fazenda avaliado em R$ 3,4 milhões. É a segunda decisão contrária ao fazendeiro, morador de Alta Floresta (803 km de Cuiabá), que foi multado pela Sema em R$ 1 milhão e não efetuou o pagamento, resultando na propositura da ação para execução da dívida, que atualizada com juros e correções monetárias já chegava a R$ 1,4 milhão em setembro de 2014, quando foi ajuizada a ação de cobrança. O imóvel que ele tenta entregar para desbloquear suas contas é uma fazenda de 850 hectares situada às margens do Rio Apiacás, toda em mata avaliada por um perito judicial em R$ 3,4 milhões. Primeiro, o pedido foi negado em maio de 2020 pela juíza Janaína Rebucci Dezanetti, da 3ª Vara Cível de Alta Floresta, onde tramita o processo. Dentre os motivos da insistência do pecuarista em entregar a fazenda para ter as contas desbloqueadas, está o fato de que as atividades de abate de bovinos estão suspensas pela planta frigorífica do JBS de Alta Floresta, em razão da crise gerada pela pandemia de Covid-19, “o que inviabiliza a atividade agropecuária do executado, trazendo-lhe prejuízos”. Tais argumentos não convenceram a magistrada responsável pela ação de execução da dívida e nem o magistrado convocado para julgar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no recurso que estava sob relatoria da desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak. No processo, o fazendeiro alegou que o débito sob execução encontra-se suspenso, pois ele aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta n. 7456/2011 e se inscreveu junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). Dessa forma, argumentou que “encontra-se beneficiado pela anistia das multas ambientais aplicada pelo novo Código Florestal” e que ingressará com ação autônoma visando desconstituir o auto de infração aplicado pela Sema, bem como a certidão de dívida ativa dele decorrente, sob execução pela Sefaz-MT. Dessa forma, requereu a liberação dos valores bloqueados em suas contas e sua substituição pela fazenda oferecida. Com o agravo de instrumento protocolado junto ao Tribunal de Justiça, o pecuarista ressalta que a fazenda oferecida está avaliada numa quantia bem acima do bloqueio em suas contas. Enfatiza que a substituição da garantia em dinheiro pelo imóvel rural, é medida que visa a proteção da propriedade privada dele, vez que em razão da pandemia de Covid-­19, os principais frigoríficos da região paralisaram suas atividades, o que resultou em uma grande perda financeira para ele, uma vez que sua atividade empresarial está atrelada ao funcionamento regular dos frigoríficos no entorno de sua região. O fazendeiro diz que sua intenção não é prejudicar a arrecadação do Estado. Por sua vez, o juiz Gilberto Bussiki explicou que o próprio Código de Processo Civil prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução e deu razão à juíza da 3ª Vara de Alta Floresta, que negou aceitar a fazenda para liberar os valores bloqueados nas contas do fazendeiro. Conforme o magistrado, o pecuarista não conseguiu demonstrar a relevância de fundamentação necessária para o deferimento da liminar pleiteada. Também não comprovou o risco de se aguardar o julgamento de mérito recurso, apresentado apenas meras alegações. “Analisando detidamente o feito em epígrafe, em tese preliminar, também não se constata a presença do fumus boni iuris, vez que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente assuas alegações, especialmente no que concerne a suposta fragilidade em sua condição financeira. Diante de todo o contexto exposto, indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, e determino a intimação do agravado, nos termos do Artigo 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil, para, querendo, contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal”, consta na decisão do dia 13 deste mês.

