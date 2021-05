Destaques 20/05/2021 05:07 Só Notícias Alta Floresta aparece em 103ª lugar no ranking estadual de vacinação contra Covid; Sinop é o 81º Alta Floresta está no 103º lugar no ranking de vacinação contra a Covid em Mato Grosso. O levantamento é atualizado pelo governo do Estado, uma vez por semana, e leva em consideração o total de doses recebidas e aplicadas (primeira e segunda aplicações) pelos 141 municípios. Segundo o levantamento, Sinop recebeu 38,6 mil doses e aplicou 27,1 mil (70%). Já Sorriso, que aparece em 53º no ranking, recebeu 18,5 mil e aplicou 14,1 mil (76%). Lucas do Rio Verde é o 28º, com 8 mil vacinas aplicadas das 9,7 mil recebidas (83%). Nova Mutum está em 45º, tendo aplicado 5,4 mil das 6,8 mil doses recebidas (79%). Já Alta Floresta aparece na 103ª posição, tendo aplicado 10,6 mil das 16,2 mil doses que recebeu. Segundo o governo do Estado, os 10 municípios que mais aplicaram vacinas, considerando o percentual de doses aplicadas em relação às doses recebidas, foram: Porto Esperidião (98%), Novo Mundo (96%), Nova Monte Verde (93%), Vila Rica (93%), Santa Terezinha (93%), Campo Novo do Parecis (92%), Santo Afonso (92%), Nortelândia (90%), Juína (89%) e Vale de São Domingos (85%). O governo do Estado informou ainda que as vacinas destinadas à população indígena, alguns municípios podem contabilizar as doses aplicadas em aldeias pertencentes a territórios vizinhos e ultrapassar o limite de 100% da aplicação. É o caso de cidades como Gaúcha do Norte (262% de vacinas aplicadas), Campinápolis (251%), General Carneiro (190%), São Félix do Araguaia (167%), Glória D´Oeste (127%), Alto Boa Vista (125%), Água Boa (112%) e Colíder (104%). Nesta terça-feira, conforme Só Notícias já informou, Mato Grosso recebeu mais 90.800 doses da AstraZeneca e 9.360 da vacina Pfizer. As doses são para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid e também para pessoas de 60 a 69 anos, além dos que tem comorbidades ou deficiência permanente. As doses da Pfizer também serão destinadas às pessoas com comorbidades ou deficiência permanente e gestantes ou puérperas.

Voltar + Destaques