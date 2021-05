Destaques 21/05/2021 06:08 Redação I Nativa News Veículo furtado em Nova Monte Verde é recuperado pela Polícia Civil em Paranaíta Ação da Polícia Judiciária Civil recuperou veículo levado em furto na zona rural do município de Nova Monte Verde, o veículo foi recuperado em Paranaíta.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem se apossou da chave que estava em cima da mesa, momentos após o suspeito deixa o local. O caso foi registrado na noite de terça-feira (18) um processo investigativo teve início.

Agentes da Polícia Civil conseguiram identificar o veículo no munícipio de Paranaíta. Agentes do município se deslocaram e o veículo foi localizado no lixão, de onde foi recolhido e restituído ao proprietário.

O suspeito nas imagens não foi identificado, o caso segue sendo investigado.

