Destaques 21/05/2021 06:22 Motorista perde controle de veículo, carro sai da pista na MT-320 Foto: Reprodução O acidente foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (20), o veículo era conduzido por uma mulher, que foi socorrida com ferimentos.

A mulher conduzia um veículo Uno, próximo ao município de Nova Santa Helene na altura do km 103 na rodovia MT-320, sentido ao município de Colíder, quando em uma reta perdeu o controle da direção do veículo saindo da pista.

A condutora foi encaminhada ao hospital de Nova Santa Helena e estado considerado moderado. Danos materiais de grande monta foram registrados no veículo.

