Destaques 21/05/2021 12:48 G1MT Bombeiros combatem incêndio em região de chácaras em Alta Floresta Com o avanço do fogo em direção às residências, os moradores que tentaram conter as chamas. Bombeiros combatem incêndio em região de chácaras em Alta Floresta (MT) — Foto: Corpo de Bombeiros de Mato Grosso Um incêndio atingiu um lote de chácaras na região de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, e foi combatido pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (20). Segundo os bombeiros, os moradores tentaram controlar as chamas, mas não conseguiram e pediram ajuda. O fogo na vegetação foi registrado na zona rural de Alta Floresta. O incêndio iniciado em um lote de chácaras vazio colocava em risco outras propriedades vizinhas que tinham casas e plantações no local. Com o avanço do fogo em direção às residências, os moradores que tentaram conter as chamas. Com o tempo seco e o vento forte, os moradores perceberam que seria mais difícil apagar o fogo e pediram socorro. Os militares conseguiram controlar o incêndio e não houve registro de feridos.

